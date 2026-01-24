Sivasspor Amed Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran topla tamamladı.

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı ve kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS