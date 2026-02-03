Sivasspor, Rey Manaj'ı Tekrar Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Spor

Sivasspor, Rey Manaj'ı Tekrar Kadrosuna Kattı

Sivasspor, Rey Manaj\'ı Tekrar Kadrosuna Kattı
03.02.2026 14:21
Özbelsan Sivasspor, eski golcüsü Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yeniden transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Arnavut milli futbolcu Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas'a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Rey Manaj, 24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk'un Lushnje kentinde dünyaya geldi. Futbola İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'in altyapısında başlayan Rey Manaj, kariyerinde sırasıyla Piacenza, Cremonese, Sampdoria, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona B, Barcelona, Spezia, Watford, Sivasspor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Sharjah'ın formalarını giydi.

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı formasını da giyen Rey Manaj, milli takım kariyerinde çeşitli resmi karşılaşmalarda görev aldı.

Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 resmi karşılaşmada 34 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Rey Manaj'ı Tekrar Kadrosuna Kattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sivasspor, Rey Manaj'ı Tekrar Kadrosuna Kattı - Son Dakika
