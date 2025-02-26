Siyah Kalp dizisinin final tarihi belli oldu - Son Dakika
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Siyah Kalp dizisinin final tarihi belli oldu

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Show TV'nin Kapadokya'da çekilen, Burak Tozkoparan, Ece Uslu, Aras Aydın ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı Siyah Kalp, 26. bölümüyle final yapacak.

26.02.2025 08:50  Güncelleme: 08:59
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Show TV'nin Kapadokya'da çekilen dizisi Siyah Kalp, 26. bölümüyle final yapacak.

Burak Tozkoparan, Ece Uslu, Aras Aydın ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı 'Siyah Kalp' dizisi, bir süredir final iddialarıyla gündeme geliyordu. Dizi, kısa bir süre sonra ekran macerasına veda edecek.

Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yönettiği Tims&B imzalı dizinin, 26. bölümde final yapacağı ekibe yılbaşında iletildi.

TARİH BELLİ OLDU

Yıldız Tunç'un yazdığı Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy'u (Nihayet) buluşturan dizi, 27 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek 26. bölümüyle ekrana veda edecek.

Siyah Kalp dizisinin final tarihi belli oldu

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Son Dakika TV Siyah Kalp dizisinin final tarihi belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    trt2 deki filmler hiç bir yerde yok ayrıca aşkı memnu yaprak dökümü canım ailem dizileri dışında doğru düzgün dizi gelmedi yazık hepsi birbirinden boş zaman kaybı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Siyah Kalp dizisinin final tarihi belli oldu - Son Dakika
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