Siyasi Etkinlikler Günü: CHP ve Yeniden Refah Açıklamaları

10.01.2026 09:12
ANKA Haber Ajansı 10 Ocak Cumartesi gündemi

10.00 - 11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu Emekli Nöbeti'ne destek ziyaretinde bulunacak, Parti Genel Merkezi'nde partisinin il başkanları toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP Genel Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un katılımıyla İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda "Ege Yerel Medya Buluşması" düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yerel Yönetimler Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, Kartal Meydanı'nda oturma eylemi başlatacak, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.00 - Sivil toplum kuruluşları, Tandoğan Meydanı'nda Kadın Mitingi düzenleyecek. Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Kadın gazeteciler, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'a destek için Tekin Kitabevi'nde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Hane' İslam Eserleri Sergisi Açılış Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/İSTANBUL)

14.00 - CHP İstanbul Gençlik Kolları, Beyazıt Meydanı'nda KYK burs ve kredileriyle ilgili "Sefalet Ücreti Neye Yeter?" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Ulus Atatürk Anıtı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.45 - Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

