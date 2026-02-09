Slovenya'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Slovenya'dan İsrail'e Tepki

09.02.2026 23:57
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki eylemlerine endişe duydu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki eylemlerinden endişe duyduğunu belirtti.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki eylemlerine tepki gösterdi.

İsrail'in bölgedeki eylemlerinden endişe duyduğunu kaydeden Fajon, "Yerleşimlerin genişletilmesi ve işgal altındaki toprakların statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı adımlar, uluslararası hukuka aykırıdır. Slovenya, iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

