SME Fund TR'den Belkofleks'e Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SME Fund TR'den Belkofleks'e Yatırım

SME Fund TR\'den Belkofleks\'e Yatırım
07.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SME Fund TR, Belkofleks'e yatırım yaparak bölgesel büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

SME Fund TR danışmanlığındaki Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. SME Fund TR Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Belkofleks Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine bir yatırım gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Fon, Belkofleks'in azınlık hisselerini bünyesine katarak şirketin bölgesel büyüme hedeflerine ortak olmayı amaçlıyor.

Gebze'de yer alan 10 bin metrekarelik tesisinde faaliyet gösteren Belkofleks, artan yurtiçi pazar payı ve ihracatı ile konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. SME Fund TR Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Belkofleks Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine bir yatırım gerçekleştirdi.

Bu yatırımla üretim kapasitesinin artırılmasını, yeni ürün kategorilerinin geliştirilmesini ve Belkofleks'in küresel ayak izinin genişletilmesini hedefleniyor. Mevcut durumda Avrupa ve MENA bölgesine ihracat gerçekleştiren Belkofleks, yeni sermaye yapısıyla Körfez ülkelerine yönelik stratejik büyüme hamlelerini hızlandırmayı amaçlıyor.

'BU ORTAKLIĞI BAŞLATMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ'

Konuyla ilgili konuşan Belkofleks Kurucusu ve CEO'su Levent Ersöz, "Şirketimizin potansiyeline inanan SME Fund TR ile bu ortaklığı başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yerel bir liderden bölgesel bir üretim üssüne dönüşme vizyonumuzda bu yatırım, kurumsal yapımızı pekiştirmek adına kritik bir adımdır. Yeni kaynaklarımızı makine parkurumuzu genişletmek ve uluslararası operasyonlarımızı destekleyecek organizasyonel gücü oluşturmak için kullanacağız" dedi.

SME Fund TR Yönetici Direktörü Oğuz Öner ise yatırımla ilgili, "SME Fund TR olarak misyonumuz, Türkiye'nin KOBİ segmentindeki katma değerli üretime odaklı şirketlerin büyüme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra onlara her türlü stratejik desteği sağlamaktır. Ambalaj sektörünün büyüme potansiyeli en yüksek segmentinde faaliyet gösteren Belkofleks, son beş yılda satışlarını altı kat artırarak olağanüstü bir başarı hikayesi yazmıştır. Levent Ersöz liderliğindeki yetenekli ekibin, bizlerin de desteği ile bölgesel ve küresel hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SME Fund TR'den Belkofleks'e Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:21:11. #7.11#
SON DAKİKA: SME Fund TR'den Belkofleks'e Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.