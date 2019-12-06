Son Dakika Haberleri: Soba yakma kavgası karakolda bitti
Son Dakika 3. Sayfa Soba yakma kavgası karakolda bitti - Son Dakika

Soba yakma kavgası karakolda bitti

6 saat önce

Trabzon'un Sürmene ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş soba yakma konusunda anlaşamayınca ve ardından birbirlerini darp edince olay karakola taşındı.

Soba yakma kavgası karakolda bitti, System.String[]

Trabzon'un Sürmene ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş soba yakma konusunda anlaşamayınca ve ardından birbirlerini darp edince olay karakola taşındı.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 09.00 sıralarında Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesinde bir apartmanda meydana gelen olayda aynı evi paylaşan U.Z. (19) ve T.G. (18) soba yakma hususunda birbirleriyle tartıştılar. Soba yakma mevzusundan ötürü meydana gelen tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş birbirlerini darp edip, hakarette bulundular. Olay sonrası karakola giderek iki arkadaşın birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Sürmene, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını kaybetti
Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:22:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soba yakma kavgası karakolda bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]