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Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı - Son Dakika

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

08.02.2022 19:37
Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nural Ünsal (57) yaşamını yitirdi, eşi Süllü Ünsal (61) ise hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nural Ünsal (57) yaşamını yitirdi, eşi Süllü Ünsal (61) ise hastaneye kaldırıldı.

Seydikemer'in Kadıköy Mahallesi'nde oturan Nural ve Süllü Ünsal çiftine ulaşamayan yakınları, bugün saat 14.30 sıralarında evlerine gitti. Çifti yataklarında hareketsiz halde bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Nural Ünsal'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ise Fethiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ünsal'ın durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Nural Ünsal'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Jandarma, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı - Son Dakika


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