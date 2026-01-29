Softtech'ten Otonom Yapay Zeka Raporu - Son Dakika
Softtech'ten Otonom Yapay Zeka Raporu

29.01.2026 12:40
Softtech, otonom yapay zeka odaklı 'Softtech 2026 Teknoloji Raporu'nu yayınladı.

Softtech, küresel teknoloji trendlerini ele aldığı "Softtech 2026 Teknoloji Raporu"nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otonom yapay zeka (Agentic AI) odağıyla 9'uncusu yayımlanan rapor, 3 ana tema altında birçok sektörü kapsayan çok boyutlu yaklaşımla hazırlandı.

Raporda, yapay zekanın kendi kendine öğrenen, karar alan ve eyleme geçen sistemlere dönüştüğü otonom yapay zeka çağında, teknolojilerin geleceğine ilişkin öngörülerin yanı sıra sektörlerdeki yapısal dönüşüm ve inovasyonun yeni dinamikleri kapsamlı biçimde ele alındı.

Raporda, "Teknolojilerin Geleceği" başlığı altında, iş yaşamı, dijital yaşam, fiziksel yaşam ve yapay yaşam eksenlerinde derinleşen teknolojiler ele alındı. Üretken ve bağlamsal yapay zekadan 5G-6G geçişine, kuantum bilişimden siber güvenliğe kadar pek çok başlık veri temelli öngörülerle değerlendirildi.

Dil modelleri, kurumsal veri katmanları ve eşgüdüm platformlarının birleşerek 2026'da Agentic sistemlerin önünü açtığına işaret edilen raporda, kuruluşların yüzde 88'inin yapay zekayı en az bir iş fonksiyonunda kullandığı ancak kurumsal ölçekte hayata geçirebilenlerin oranının yüzde 23'te kaldığı vurgulandı.

İnsan, çevre ve etik boyut

Raporun "İnsan ve Çevre" bölümünde ise yapay zekanın artan özerkliğiyle insan-makine ilişkisinin yeniden tanımlandığına dikkat çekildi. Raporda, insan merkezli tasarım, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin Agentic yapay zekanın toplumsal kabulü ve uzun vadeli etkileri açısından kritik önemde olduğu belirtildi.

"Sektörlerin Geleceği ve İnovasyon" başlığı altında da yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin finans, ticaret, üretim, enerji, sağlık ve perakende gibi alanlarda oluşturduğu dönüşüm ele alındı. Ticaret, finans ve müşteri hizmetlerinde yapay zeka ajanlarının hızla yaygınlaştığı, enerji, üretim ve lojistikte ise dijital ikizler ve gömülü yapay zeka çözümleriyle operasyonel verimliliğin arttığı ifade edildi.

Raporda, otonom yapay zeka sonrasında insanın rolünün, sistemi yönlendiren, denetleyen, etik sınırları belirleyen ve nihai sorumluluğu üstlenen bir konuma evrildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel, otonom yapay zeka dönüşümünü iş yapış biçimlerini, organizasyonları ve insan-makine ilişkisini kökten değiştirecek stratejik bir eşik olarak gördüklerini belirtti.

Özçengel, dönüşümün kalıcı ve olumlu etki yaratmasının, insan-yapay zeka işbirliğinin doğru kurgulanmasına ve otonominin güven, etik ve sorumlulukla dengelenmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımla bu yıl raporumuzda otonom yapay zekayı, gerçek kullanım senaryoları, mimari yaklaşımlar ve organizasyonel etkileriyle birlikte inceledik. Böylece teknolojinin taşıdığı potansiyeli ve riskleri bir arada yönetmenin yeni yollarını okuyucularımızla buluşturduk. Türkçe olarak hazırlanan ender yayınlardan biri olan bu çalışmaya katkı sunan tüm yazarlarımıza, iş ortaklarımıza ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Raporumuzun teknolojinin geleceğini sorumlu ve bütüncül bir bakışla ele almak isteyen herkes için güçlü bir referans olacağına inanıyorum."

