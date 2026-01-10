Soğuk Havada Denize Giren Vatandaş

Silivri Parkköy sahilinde bir vatandaş, soğuk havaya ve lodosa aldırış etmeden denize girdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Silivri Parkköy sahilinde Emin Yurdakul isimli vatandaş, kış ortasında lodosun etkili olduğu saatlerde denize girdi. Dalgaların zaman zaman yükselmesi nedeniyle kıyıdan uzaklaşmayan Yurdakul'un o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL