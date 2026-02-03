MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde caddedeki sokak köpeklerinden birinin saldırısına uğrayan çocuğu esnafın kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Mazıdağı ilçesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Küçük yaşlardaki bir erkek çocuk, caddedeki başıboş sokak köpeklerinden birinin saldırısına uğradı. Büyük panik yaşayan çocuk, çığlık atarak kaçmaya başladı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan bir esnaf, dükkandan çıkıp, köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. O anlar, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sokak Köpeği Çocuğu Saldırdı, Esnaf Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?