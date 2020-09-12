"Sokakta Satranç Var" projesi salgın koşullarına uygun yürütülüyor - Son Dakika

"Sokakta Satranç Var" projesi salgın koşullarına uygun yürütülüyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), "Sokakta Satranç Var" projesinin altıncısını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), "Sokakta Satranç Var" projesinin altıncısını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriyor.

"Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla başlayan ve 20 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, satrançseverler hamlelerini bu yıl salgınla mücadeleye dikkati çekmek için sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapacak.

Satranç sevgisinin yansıtılması ve salgınla mücadele için kurallara uyulması çağrısının yapılacağı organizasyonda, açık hava dahil hiçbir alanda toplu müsabaka düzenlenmeyecek.

Satrançseverler kalabalıklara karışmadan hem satranç sevgisini hem de pandemi ile mücadelede kurallara uymanın önemini yansıtabilecek.

"Yenilen, mat olan virüs olacak"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, projenin Türkiye'deki satranç tutkusunu yansıtacağını vurgulayarak "Her yaştan satrançseveri buluşturan bu özel projeyi, güzel geleneğimizi bozmadan sürdürerek salgınla mücadeleye de dikkat çekelim istedik." dedi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulursa yeni tip koronavirüs vaka sayılarının kolaylıkla kontrol altına alınabileceğini ve salgının durdurulabileceğini ifade eden Tulay, "Güçlü bir mücadeleyi birlikte tedbirle mümkün hale getirebiliriz. 'Satranç için varız' diyen herkes, bu ortak mücadelede yer alacak. Yenilen, mat olan virüs olacak ve biz kazanacağız. Hadi o zaman, takın maskelerinizi, yapın hamlelerinizi. Fiziksel mesafenizi korumayı, hijyene çok dikkat etmeyi ise sakın ihmal etmeyin." diye konuştu.

"Her şeyin başı sağlık ve tüm adımlarımızı sağlığımızı düşünerek atalım." diyen Tulay, şöyle devam etti:

"Salgın hepimizi derinden etkiliyor ama hayat da devam ediyor. Zorlukların arasında gülümsemeye devam ediyor, yaşadığımız anlara, hayatımızdaki güzelliklere sahip çıkıyoruz. Bu proje de o güzelliklerden biri oldu yıllardır. Her yıl okullar açılmadan önce 81 şehirde, satrancın heyecanını yansıtan bu proje beş yıldır geleneksel hale geldi, dalga dalga büyüdü. Yurdun dört köşesinden, kurallara sıkı şekilde uyarak, kalabalıklardan kaçınarak, satranç sevgimizi yansıtmaya hazırlanıyoruz. Birbirimize güç vereceğiz, gülümsemelerimizi çoğaltacağız, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, güzellikleri paylaşarak büyüdüğümüzü, mücadele gücümüzü hatırlatacağız."

Salgın dönemi koşullarında sayısız etkinlik ve projeye imza attıklarını belirten Tulay, "Bu proje, bazen bir düğünde gelin ile damadın mutluluğuna eşlik etti, bazen bir elma bahçesinde ekip ruhunun adı oldu. Bazen Karadeniz'in muhteşem yaylalarından sıkı dostlukların rüzgarını getirdi. Bazen masmavi bir denizin dibinde dede ile torunun, geçmişle geleceğin buluşması oldu. Bazen, bir bakkal dükkanının önüne konulan sandığın üzerinden emeğin simgesi oldu. Bazen bir şehrin simgesi bir kalede tarihin derinliklerinden süzüldü. Bazen bir köy okulunda umudun adı oldu. Asıl önemlisi ise sayısız satranç severi buluşturan tutkunun adı oldu." ifadelerini kullandı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılacak

Satrançseverler, sosyal medya hesaplarından #SokaktaSatrançVar ve #SatrançİçinVarız etiketleriyle görüntülerini paylaşarak etkinliğe katılabilecek ve TSF'nin sosyal ağlarında yayınlanmasını istedikleri görüntüleri de federasyona ya da bulundukları ildeki satranç il temsilciliklerine iletebilecek.

Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 12:16 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Sokakta Satranç Var' projesi salgın koşullarına uygun yürütülüyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tepki çeken çıkış: Koronadan ölenlerin çoğu bir ayağı çukurda insanlardı Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Çırağını işe dönmesi için ikna etmek isterken camdan düşen berberin çenesi kırıldı Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan Son Dakika: Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması acılı aileyi isyan ettirdi Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesörü, baston olarak da kullanılabilen elektroşoklu cop tasarladı Motosikletli kurye aracın altında kaldı, o anlar kameralara yansıdı Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Kasadan para çalan hırsıza feci dayak! Bakkal başladı, mahalleli devamını getirdi Kasadan para çalan hırsıza feci dayak! Bakkal başladı, mahalleli devamını getirdi         
09:08
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü         
08:23
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
Ezan tartışmasında öldürülmüştü! Kardeşi, cinayet sırasında ağabeyinin yanındaki arkadaşını tüfekle yaraladı Ezan tartışmasında öldürülmüştü! Kardeşi, cinayet sırasında ağabeyinin yanındaki arkadaşını tüfekle yaraladı         
03:43
Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor         
00:58
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle         
00:10
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi         
23:43
İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz         
23:36
Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem         
23:16
Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım         
22:43
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek         
22:15
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu         
20:56
Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
20:19
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 12:19:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sokakta Satranç Var" projesi salgın koşullarına uygun yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei