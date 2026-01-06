Söke\'de Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ağaçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve gıda güvenliği kriterleri kontrol edilirken, gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN