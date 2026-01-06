Söke'de Gıda Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Söke'de Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

06.01.2026 09:37
Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağaçlı Mahallesi'nde gıda işletmelerini denetleyerek hijyen ve güvenliği kontrol etti.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ağaçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve gıda güvenliği kriterleri kontrol edilirken, gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

