Söke'de Internet Sitesi Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Söke'de Internet Sitesi Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı

Söke\'de Internet Sitesi Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı
10.01.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Durmuş Tuna, husumetli olduğu H.K. tarafından vuruldu. Sağlık durumu iyi, H.K. yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yerel yayın yapan bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'nın silahlı saldırıya uğradı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Söke ilçesi Konak Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna, aralarında husumet olduğu iddia edilen H.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Tuna'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuna'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, H.K. ise yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Olay anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde H.K.'nın hızla gelerek, kaldırımda bir kişi ile sohbet eden Tuna'yı silahla ayağından vurması ve yere düşen Tuna'yı bir süre darp ettikten sonra olay yerinden ayrılması yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Söke'de Internet Sitesi Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
Süper Kupa’da süper derbi İşte iki takımın eksikleri Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor
Dün geceye damga vuran kare Dün geceye damga vuran kare

12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 13:01:55. #7.11#
SON DAKİKA: Söke'de Internet Sitesi Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.