Sokotra'da Yeni Yönetim İnisiyatifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sokotra'da Yeni Yönetim İnisiyatifi

14.01.2026 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Sakeli, Yemen Başkanlık Konseyi ve koalisyonun denetiminde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra Takımadaları Valisi Rafet es-Sakeli, Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan liderliğindeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun doğrudan denetimi altında çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde, Vali Sakeli, Sokotra'da yerel yönetim yetkilileri ile vilayetteki şeyhlerin katılımıyla, bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sakeli, "Vatan Kalkanı" güçlerini ulusal bir güç olarak nitelendirerek, Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun doğrudan gözetiminde görev yapmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Toplantıda, vilayetin genel durumu ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Sakeli, güvenlik ve istikrarın korunmasının, kamu yararına hizmet edecek şekilde birlik ve dayanışmanın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca, vilayet şeyhlerinden oluşacak özel bir komite kurulmasına karar verildi. Buna göre kurulan komitenin, yerel yönetim liderliği ile Suudi Arabistan'a bağlı 808 Nolu Destek ve Lojistik Görev Gücü komutanıyla sürekli temas halinde olarak, koordinasyonu sağlamak ve ortaya çıkabilecek sorunları acilen ele almakla görevli olacağı belirtildi.

Güney Geçiş Konseyi, 2020 yılında hükümet güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından, Yemen kıyılarına yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Sokotra Adası'nın kontrolünü ele geçirmişti.

Konsey, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise kendisini, tüm ana ve tali organlarını feshettiğini ve yurt içi ile yurt dışındaki ofislerini kapattığını duyurdu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokotra'da Yeni Yönetim İnisiyatifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 02:02:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sokotra'da Yeni Yönetim İnisiyatifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.