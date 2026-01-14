Sokotra'da Yeni Yönetim İnisiyatifi

Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra Takımadaları Valisi Rafet es-Sakeli, Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan liderliğindeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun doğrudan denetimi altında çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde, Vali Sakeli, Sokotra'da yerel yönetim yetkilileri ile vilayetteki şeyhlerin katılımıyla, bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sakeli, "Vatan Kalkanı" güçlerini ulusal bir güç olarak nitelendirerek, Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun doğrudan gözetiminde görev yapmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Toplantıda, vilayetin genel durumu ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Sakeli, güvenlik ve istikrarın korunmasının, kamu yararına hizmet edecek şekilde birlik ve dayanışmanın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca, vilayet şeyhlerinden oluşacak özel bir komite kurulmasına karar verildi. Buna göre kurulan komitenin, yerel yönetim liderliği ile Suudi Arabistan'a bağlı 808 Nolu Destek ve Lojistik Görev Gücü komutanıyla sürekli temas halinde olarak, koordinasyonu sağlamak ve ortaya çıkabilecek sorunları acilen ele almakla görevli olacağı belirtildi.

Güney Geçiş Konseyi, 2020 yılında hükümet güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından, Yemen kıyılarına yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Sokotra Adası'nın kontrolünü ele geçirmişti.

Konsey, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise kendisini, tüm ana ve tali organlarını feshettiğini ve yurt içi ile yurt dışındaki ofislerini kapattığını duyurdu.