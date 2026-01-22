Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe

Somali'nin Jubaland eyaletine bağlı Aşağı Cubbe bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 130 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali Ulusal Ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetleri ile Jubaland güvenlik güçleri Aşağı Cubbe'de 24 saat süren operasyon yaptı.

Açıklamada, operasyonda terör örgütünün ağır kayıplar verdiği kaydedildi.

Operasyonda, 130 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ölenler arasında örgütün elebaşlarının da bulunduğu ifade edildi.

Operasyon kapsamında Eş-Şebab'a ait çok sayıda askeri aracın, silah ve mühimmatın imha edildiği aktarılan açıklamada, örgütün Aşağı Cubbe'deki hareket kabiliyetinin büyük ölçüde kırıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Aşağı Cubbe ve çevresinde güvenliğin tamamen sağlandığı, bölgenin Somali Ulusal Ordusu, Danab Özel Kuvvetleri ve Jubaland güvenlik güçlerinin kontrolü altına alındığı kaydedildi.

Somali Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.