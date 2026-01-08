Somali'de Hava Sahası Soruşturması Başlatıldı

Somali Göç İdaresi Müdürlüğü, ülkenin ulusal hava sahası ve havalimanlarının, firari bir siyasi figürün hareketlerinin kolaylaştırılması amacıyla izinsiz kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, iddiaların doğruluğunun tespiti ile Somali yasaları, yerleşik prosedürler ve yetkilendirme protokollerinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla ilgili ulusal makamlarla koordinasyon içinde derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, iddiaların doğrulanması halinde bunun Somali'nin ulusal egemenliği ve göç mevzuatının ciddi bir ihlali anlamına geleceği vurgulanarak, "Firari kişilerin hareketlerinin kolaylaştırılması ya da Somali topraklarında hukuki yetkilendirme olmaksızın tek taraflı operasyonlar yürütülmesi kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Somali'nin Yemen'deki duruma ilişkin olarak Suudi Arabistan'ın öncülüğünde yürütülen siyasi diyalog sürecini desteklediği belirtilerek, bu sürecin dışında atılacak adımların devam eden diplomatik çabalarla çelişeceği kaydedildi.

Soruşturmanın iddiaları teyit etmesi halinde, söz konusu eylemlerin yürürlükteki ikili düzenlemeler ile kişilerin hukuka uygun hareketine ilişkin uluslararası hukuk ilkelerini ihlal edeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Somali'nin hukukun üstünlüğüne, uluslararası normlara, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına olan bağlılığının yinelendiği ve tespit edilecek ihlallerle ilgili gerekli adımların atılacağı bildirildi.

Somali'de ulusal hava sahası ve havalimanlarının kullanımı, federal yasalar ile Göç ve Vatandaşlık Ajansı, Sivil Havacılık Otoritesi ve güvenlik birimlerinin ortak yetki alanı kapsamında düzenleniyor.

Somali mevzuatına göre, ülke hava sahasının yabancı kişi, kurum ya da unsurlar tarafından kullanımı, önceden alınmış resmi izinler, açık yetkilendirme ve ilgili devlet kurumlarının onayıyla mümkün. Bu kuralların ihlali, egemenlik ihlali ve ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Son yıllarda Somali yönetimi, hava sahası ve sınır geçişlerine yönelik denetimleri artırırken, izinsiz uçuşlar ve yetkisiz giriş-çıkışlara karşı "sıfır tolerans" politikası izliyor. Bu kapsamda daha önce de benzer iddialara ilişkin soruşturmalar açıldığı hatırlatılıyor.

Somali hükümeti, hava sahası üzerindeki etkin denetimin ülkenin egemenliği ve uluslararası hukuktan doğan haklarının temel unsurlarından biri olduğunu vurguluyor.