Somer Sivrioğlu, Ataşehir Belediyesi'nin Ata Teras'ında Gastronomi Üzerine Görüşlerini Paylaştı

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şef Somer Sivrioğlu ile belediyenin ilk sosyal tesis restoranı olarak geçen aylarda hizmete açılan Ata Teras'ta bir araya geldi.

Ataşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Ata Teras, MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu'nu ağırladı. Başkan Adıgüzel ve eşi Duygu Övür Adıgüzel ile bir araya gelerek, Ata Teras'ın lezzetlerini tadan Somer Şef, gastronomi üzerine fikirlerini ve tecrübelerini paylaştı.

Somer Şef ziyareti sırasında Adıgüzel'e; sürdürülebilir mutfak kültürü, gıda israfının azaltılması ve kamusal alanda nitelikli yeme-içme hizmetlerinin güçlendirilmesi üzerine görüşlerini aktardı. Ardından da Anadolu mutfağının zenginliğini anlattığı "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" kitabını hediye etti.

"Kıymetli görüşlerini dinlemek, bizim için oldukça değerliydi"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıgüzel ise "Kıymetli Şefimiz Somer Sivrioğlu'nu, belediyemizin ilk sosyal tesis restoranı Ata Teras'ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kıymetli görüşlerini dinlemek, bizim için oldukça değerliydi. Ataşehir'de hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan, sağlıklı ve erişilebilir bir mutfak kültürünü büyütmek için tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.