Somer Sivrioğlu, Ataşehir Belediyesi'nin Ata Teras'ında Gastronomi Üzerine Görüşlerini Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somer Sivrioğlu, Ataşehir Belediyesi'nin Ata Teras'ında Gastronomi Üzerine Görüşlerini Paylaştı

13.11.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Ata Teras'ta bir araya geldi. Sivrioğlu, sürdürülebilir mutfak kültürü ve gıda israfının azaltılması üzerine düşüncelerini paylaştı.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şef Somer Sivrioğlu ile belediyenin ilk sosyal tesis restoranı olarak geçen aylarda hizmete açılan Ata Teras'ta bir araya geldi.

Ataşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Ata Teras, MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu'nu ağırladı. Başkan Adıgüzel ve eşi Duygu Övür Adıgüzel ile bir araya gelerek, Ata Teras'ın lezzetlerini tadan Somer Şef, gastronomi üzerine fikirlerini ve tecrübelerini paylaştı.

Somer Şef ziyareti sırasında Adıgüzel'e; sürdürülebilir mutfak kültürü, gıda israfının azaltılması ve kamusal alanda nitelikli yeme-içme hizmetlerinin güçlendirilmesi üzerine görüşlerini aktardı. Ardından da Anadolu mutfağının zenginliğini anlattığı "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" kitabını hediye etti.

"Kıymetli görüşlerini dinlemek, bizim için oldukça değerliydi"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıgüzel ise "Kıymetli Şefimiz Somer Sivrioğlu'nu, belediyemizin ilk sosyal tesis restoranı Ata Teras'ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kıymetli görüşlerini dinlemek, bizim için oldukça değerliydi. Ataşehir'de hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan, sağlıklı ve erişilebilir bir mutfak kültürünü büyütmek için tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Somer Sivrioğlu, Yerel Haberler, Gastronomi, Ataşehir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somer Sivrioğlu, Ataşehir Belediyesi'nin Ata Teras'ında Gastronomi Üzerine Görüşlerini Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İstanbul Senin“ uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri ’dark web’e sızdırıldı "İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor
Kan donduran olay Polis memuru, ailesini katletti Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi

15:04
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
14:42
MHP’li Saffet Sancaklı’dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
14:20
Muazzez Abacı’nın mal varlığı belli oldu
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu
14:13
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
13:46
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 15:21:02. #7.12#
SON DAKİKA: Somer Sivrioğlu, Ataşehir Belediyesi'nin Ata Teras'ında Gastronomi Üzerine Görüşlerini Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.