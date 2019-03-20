Son Dakika Haberleri: Son 16 Yılda Eskişehir'e 9 Baraj İnşa Ettik"

Son 16 Yılda Eskişehir'e 9 Baraj İnşa Ettik"

40 dakika önce

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, su kaynaklarını verimli kullanarak içme suyu, sulama ve diğer ihtiyaçlara cevap vermek, enerjiye dönüştürmek için son 16 yılda Eskişehir'e yapılan yatırımları artırdıklarını bildirdi.

Son 16 Yılda Eskişehir'e 9 Baraj İnşa Ettik
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, su kaynaklarını verimli kullanarak içme suyu, sulama ve diğer ihtiyaçlara cevap vermek, enerjiye dönüştürmek için son 16 yılda Eskişehir'e yapılan yatırımları artırdıklarını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Eskişehir'deki yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Aydın, Eskişehir'in ve Ankara'nın Polatlı ilçesinin hasretle beklediği Gökpınar Barajı'nın inşaat çalışmalarına devam edildiğini belirterek, söz konusu barajla Polatlı ilçesine yıllık 24 milyon mektreküp içme suyu verileceğini, 80 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını ifade etti.

Eskişehir'de 2003 yılından bugüne kadar 7 gölet inşa ettiklerini bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Sulamayla birlikte verimin ve ürün çeşitliliğinin yükselmesi istihdama da olumlu yansıyor. Tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken diğer taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Son 16 yılda Eskişehir'e 9 baraj inşa ettik. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile Eskişehir'de 105 bin 370 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Eskişehirli çiftçilerimizin yüzünü güldürerek onlara yıllık 52 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşa ettiğimiz 33 taşkın koruma tesisiyle 36 meskun mahal ile 3 bin 610 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Eskişehir'de bütün dereleri ıslah etmeye kararlıyız. 3 adet taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarına başlayacağız."

Aydın, kendilerine çalışmalarında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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