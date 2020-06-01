Son dakika 3. sayfa: Ateşe verip kaçtılar, 600 dönüm buğday ekili tarla küle döndü - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin çıkardığı yangında yaklaşık 600 dönüm ekili alan kül oldu.



Edinilen bilgilere göre, Kocalar Mahallesi'nde buğday ekili bir tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki tarlalara da sıçrayarak büyüdü. Yangını gören köylüler, itfaiyeye haber vererek, traktör ve küreklerle yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftçilerin ve çevrede bulunan 2 iş makinesinin uğraşı sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre 3 kişinin tarlada yangın çıkararak kaçtığı öğrenilirken, jandarma yangına neden olan kişilerin yakalaması için çalışma başlattı.



1 yıllık emeklerinin dakikalar içerisinde küle döndüğünü dile getiren çiftçiler, yangına neden olanların yakalanmasını istedi. - MARDİN