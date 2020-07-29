Son Dakika: Artvin'de kurban kesilecek alanlar belirlendi - Son Dakika

Artvin'de kurban kesim yerleri belirlendi.

Artvin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Artvin Belediyesi ve İl Müftülüğünün kent merkezinde, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla çalışmalarını tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle açıklanan tüm önlemler alınırken kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını, Yeni Mahalle (İskebe) Merkez Camisinin altında bulunan geçici kurban kesim yeri, Yeni Mahalle'deki Orman İşletme tamirhanesi, 19 Mayıs Caddesi'ndeki Rasim Yavuzdemir'in oto yıkaması, kurban satış alanı, belediye mezbahanesi, Çarşı Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Çakmak Oto Yıkama, Yeni Mahalle Orman Yolu Sokak'taki Cevdet Doğan'a ait mülkte kesecek."

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı kurban kesim yerlerinde kesim işleminin randevu sistemiyle yapılacağına işaret edilen açıklamada, kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait yerlerde kurban kesimi yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.