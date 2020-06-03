Son dakika... Bayburt'ta hayvan hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Bayburt'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Balca köyünde büyükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gökpınar köyü yolu üzerinde, Ö.K. yönetimindeki 06 TPE 75 plakalı kamyonet ile ona eşlik ettiği belirlenen 34 CDL 261 plakalı otomobili durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 3 büyükbaş hayvan bulundu. Bunun üzerine kamyonet sürücüsü Ö.K. ile otomobilde bulunan S.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araçtaki büyükbaş hayvanlar, kulaklarındaki seri numarasından tespit edilen sahiplerine verildi.