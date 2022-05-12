Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

12.05.2022 13:37
Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: BİLECİK'te, demir çelik fabrikasında gece meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

BİLECİK'te, demir çelik fabrikasında gece meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
500
Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi Son dakika haberi... Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi Son dakika haberi... Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi

Organize Sanayi Bölgesi, Bozüyük, Patlama, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement