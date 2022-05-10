Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI - Son Dakika
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Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI

10.05.2022 15:31

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da parkta çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de karışınca darbedilen iki kişi hastanelik oldu.

ANTALYA'da parkta çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de karışınca darbedilen iki kişi hastanelik oldu. 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sırlarında Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesinde parkta oynayan çocukların arasında çıkan tartışma, kısa sürede ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bir süre sonra Hüseyin K. ve Fuat D. olay yerinden 07 ATZ 165 plakalı motosikletle kaçmaya başladı. Beraberinde arkadaşı ve yeğenleri ile peşlerine düşen Deniz A., Hüseyin K. ve Fuat D.'yi yakalayıp darbeti. Yaralanan Hüseyin K. ve Fuat D., çağrılan ambulansla hastane götürülerek tedaviye alındı. Polis, Deniz A. ile yanındaki bir kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI
Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI
Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI
Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI

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Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI; 2 GÖZALTI - Son Dakika
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