Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 27 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelede denetim ekiplerinin çalışmalarını devam ettirdiğini belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini aktaran Çiftçi, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 27 kişinin karantina sürelerini tamamlamak üzere İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirildiğini anlattı.

Mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"22 Ekim itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde 892 ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 6'sı asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 886 ihbar mahalle denetim ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Ekiplerimizce 20 bin 565 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 13 bin 979 iş yeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 407 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 356 iş yeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."