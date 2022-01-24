ÇORUM'un Meciztözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Güngörmez köyünde mahsur kalan hamile B.Y.A. (36), paletli kar ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı.
Kentte kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Mecitözü ilçesine bağlı Güngörmez köyünde doğum sancısı çeken B.Y.A. için sağlık görevlilerine haber verildi. Köye gitmek için yola çıkan ekipler ambulansla ilerleyemeyince devreye paletli kar ambulansı girdi. Paletli ambulansla köye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptığı hamile kadını hastaneye kaldırdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... HAMİLE KADIN PALETLİ KAR AMBULANSI İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika