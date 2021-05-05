Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı

05.05.2021 13:39

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. CHP'li Erdoğdu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım." ifadelerini paylaşmıştı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Sayın Erdoğan, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım… Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım…" ifadelerini kullandı. Bu sözler birçok AK Partili isim tarafından tepkiyle karşılandı.

"YİNE YASSIADA ZİHNİYETİ HORTLAMIŞ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar." demişti.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ayrıntılar Geliyor...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Aykut Erdoğdu, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı - Son Dakika


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