Depremi işte böyle yaşadılar - Son Dakika

Depremi işte böyle yaşadılar

06.01.2021 17:35

Depremi işte böyle yaşadılar Sakaryalı vatandaşlar depremi bu kez simülasyon tırında yaşadı Depremi simülasyon tırında yaşayan vatandaş Hamiyet Süner: "1999 depremi tekrar gözümde canlandı" Türkiye'nin dikkat çeken deprem bölgeleri arasında bulunan Sakarya'da, Afet ve Acil Durum...

Depremi işte böyle yaşadılar

Sakaryalı vatandaşlar depremi bu kez simülasyon tırında yaşadı

Depremi simülasyon tırında yaşayan vatandaş Hamiyet Süner: "1999 depremi tekrar gözümde canlandı"

SAKARYA - Türkiye'nin dikkat çeken deprem bölgeleri arasında bulunan Sakarya'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından vatandaşlara deprem, sel ve yangın konusunda bilgiler verildi. Eğitim alan vatandaşlar ise büyük felaketi bu kez de simülasyon tırında yaşadı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 81 ilde uygulanmaya başlanacak deprem, sel ve yangın konusunda ki eğitimlerin ilk durağı Türkiye'nin dikkat çeken deprem bölgeleri arasında bulunan Sakarya'da verilmeye başlandı. Bu kapsamda Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen simülasyon tırında vatandaşlara depremle ilgili uygulamalı olarak eğitimler, Sakarya İl AFAD Müdürlüğü personelleri tarafından verilmeye başlandı. Afet ve Acil Durum simülasyon tırında, vatandaşlara uygulamalı olarak deprem, sel ve yangın eğitimleri verildi.

Verilen eğitimlerde, olası bir deprem anında vatandaşların ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiği anlatılırken Marmara Depremine evlerinde yakalanan Sakaryalı vatandaşlar, büyük felaketi bu kez de Demokrasi Meydanı'na konuşlandırılan simülasyon tırında yaşadı. 1 hafta boyunca Demokrasi Meydanında vatandaşlara eğitim verecek olan tır daha sonrasında ise çeşitli ilçelerde de faaliyet gösterecek.

Verilen eğitimler hakkında bilgiler aktaran AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Afetin 3 aşaması var; afet öncesi, sırası ve sonrası. Burada başlattığımız çalışma afet öncesi ile alakalı. Bu anlamda da bizzat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı olarak ilan edildi ve bu çerçevede tüm Türkiye'de bir seferberlik ilan edildi. Bunun ilk ayağı olarak ilimizde simülasyon tırı ile vatandaşlarımıza uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu eğitimin başlangıcı bugün ilimizde gerçekleştirildi. 1 hafta şuanda bulunduğumuz Demokrasi Meydanında, sonrasında Erenler Belediyesi önünde 2 gün kalacak, daha sonrasında Hendek ile Akyazı ilçelerimiz ve son olarak ise Camili Mahallesinde olmak üzere ilimizin değişik semt, ilçelerinde bu faaliyetimiz devam etmiş olacak. Burada afet öncesinde vatandaşlarımızın ne yapması gerektiğini veya bir afet sırasında da doğru davranış şekillerinin neler olduğunu gösteriyoruz. Bu tırda simülasyon marifeti ile afet olduğunda vatandaşlarımız ne yapacaklar bizzat uygulamalı olarak bu eğitimi veriyoruz" dedi.

200'ü aşkın kişi eğitim

Son zamanlarda yaşanan faaliyetler sonrasında vatandaşların bu tür eğitimlere daha duyarlı olduklarını ifade eden Kaşkaş, "Özellikle 2020 yılında meydana gelen depremler yani afetlerin sıklaşması vatandaşlarımızda da bir farkındalık, hassasiyet ve duyarlılık oluşturdu. Bu depremlerden sonra özellikle bizi arayarak gönüllü olmak isteyen, faaliyetlere katılmak isteyen ve afet öncesi neler yapabiliriz bu anlamda bilgi almak isteyen çok vatandaşımız oldu. Bu tip faaliyetlerimize de ilgi, alaka her geçen gün artıyor. Bizimle birlikte çalışan, bizden eğitim almış sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimiz de bizim çalışmamıza destek veriyorlar. Diyelim ki; 6.5 veya 7.2 büyüklüğünde bir deprem oluşturuyoruz ve bizzat burada yaşıyor onu vatandaş. 200'ü gecik kişi şuana kadar eğitim aldı. İlgi ve alaka gayet iyi, tırın faaliyeti 15 gün boyunca devam edecek" diye konuştu.

1999 depremi tekrar gözümde canlandı

Simülasyon tırında eğitime tabi tutulan vatandaş Hamiyet Süner, "Eğitim simülasyonunu çok gerçekçi buldum. Depreme çok yakındı. Eğitici, öğretici ve bilinçlendirici. Aynı bir deprem yaşıyor hissi verdi, ürktük açıkçası. 1999 depremi tekrar gözümüzde canlandı, etkileyiciydi" şeklinde konuştu.

Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar
Depremi işte böyle yaşadılar

Türkiye, Sakarya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremi işte böyle yaşadılar - Son Dakika


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