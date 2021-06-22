Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|49,16
|47,44
|3,63
|Halk GMYO
|2,66
|2,57
|3,50
|Fenerbahçe Futbol
|40,36
|39,40
|2,44
|Deva Holding
|23,84
|23,32
|2,23
|Odaş Elektrik
|1,91
|1,88
|1,60
|Vestel
|30,44
|29,98
|1,53
|Türk Hava Yolları
|14,80
|14,59
|1,44
|Karsan Otomotiv
|3,61
|3,56
|1,40
|GSD Holding
|1,95
|1,93
|1,04
|Pegasus
|80,00
|79,25
|0,95
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|4,26
|0,94
|SASA Polyester
|32,34
|32,04
|0,94
|Şekerbank
|1,11
|1,10
|0,91
|Konya Çimento
|771,60
|765,00
|0,86
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|1,18
|0,85
|Vakıflar Bankası
|3,59
|3,56
|0,84
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|8,50
|0,82
|İpek Doğal Enerji
|12,40
|12,30
|0,81
|Türkiye Sigorta
|4,97
|4,93
|0,81
|Halkbank
|5,01
|4,97
|0,80
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi