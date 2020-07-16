Son dakika güncel: İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Son dakika güncel: İzmir'e şehit ateşi düştü

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşen uçakta şehit olan 7 emniyet mensubundan birinin İzmirli olduğu öğrenildi.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşen uçakta şehit olan 7 emniyet mensubundan birinin İzmirli olduğu öğrenildi. Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesine acı haber verildi.

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Van'dan keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos Dağı'na çarptı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu. Şehitlerden İzmir Torbalılı olan şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın babaevine acı haber ulaştı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balcı, şehidin babası Mustafa Güzelay'a acı haberi verdi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

KAYMAKAM ÖTER: "MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM"

Kaymakam Ercan Öter, "Van, Hakkari bölgesinde görev uçuşu yapan insanlı keşif uçağımız, Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak düşmüştür. Uçak içerisinde bulunan 7 emniyet mensubumuz şehit olmuştur. Şehitlerimizden Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesi ilçemiz Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın 4 ay önce evlendiği ve eşinin Ankara'da bulunduğu öğrenildi.

(Amede Alpagüt/İHA)

Artos Dağı, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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