Çorum'un Alaca ilçesinde mobilya taşıyan kamyonet ile bir zincir markete ait kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Yusuf Soylu'nun (33) kullandığı 19 UH 056 plakalı kamyonet, Çorum-Alaca kara yolu 7. kilometrede sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KN 1209 plakalı tırla çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Velid Halit Hüseyin (35) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Alaca kara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.