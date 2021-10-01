Son dakika gündem haberleri! Son yaşanan gündem olayları - Son Dakika

Kanser aşında yaşanan gelişmeler,evinde öldürülen kargocu ile ilgili gelişmeler gibi Son 24 saatte gerçekleşen gündem haberleri ile tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

ÇAĞIN VEBASI OLARAK BİLİNEN KANSER AŞISININ FAZ 2 DENEMELERİNE BAŞLANDI

Korona salgınından önce çağın vebası adledilen kanser tedavisi üzerinde çalışmalar yapan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, deneysel kolon kanser aşısının Faz-2 denemelerine başladığını duyurdu. 200 hastanın katıldığı aşı çalışmalarının amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkmadığında BNT122'nin etkinliğini incelemek olduğunu ifade eden bilim insanları, aşıyı başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanmak için de çalışmalarını sürdürüyor. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

ELLERİ AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLEN KARGOCU OLAYINDA YENİ DETAYLAR ÇIKTI

Ankara'da yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulunan kargo firmasında kurye olarak çalışan Erşan Aydemir'in, internetten bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Emelce ve Ülker, hırsızlık amacıyla Aydemir'in evine girdiklerini, karşı koyunca bayıltma amacıyla darbedip ellerini bağladıklarını iddia etti. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

MARK ZUCKERBERG'DEN INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP İÇİN YENİ DÜŞÜNCE

Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı bir araya getirmek. Böylece, Instagram'daki bir arkadaşınıza WhatsApp ya da Facebook kullanarak mesaj atabileceksiniz.

Mark Zuckerberg, Facebook çatısı altında bulunan tüm sosyal medya platformlarını bir araya getirmeyi planlıyor. Bu plana göre, gelecekte WhatsApp, Facebook ve Instagram mesajları birbirine bağlanmış olacak. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

EZGİ MOLA'YA MUSA ORHAN DAVASINDA PARA CEZASI VERİLDİ

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. O davada karar çıktı. Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>