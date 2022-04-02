Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson, ramazan ayını kutladı - Son Dakika
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Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson, ramazan ayını kutladı

02.04.2022 03:26
Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson, ramazan ayını kutladı

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyduğunu belirterek, İngiltere'de ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyduğunu belirterek, İngiltere'de ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Johnson, görüntülü mesajında, bu seneki ramazan ayının, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana kısıtlamasız ilk ramazan olacağına işaret etti.

Pandemi döneminde İngiltere'deki İslami merkezlerin aşılamaya verdiği desteklere dikkati çeken Johnson, "Bu oruç ve bağış ayına girerken, ülkemize bu kadar çok şey veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Johnson, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), okullar ve polis teşkilatları ve iş dünyasında Müslümanların önemli roller üstlendiklerini kaydetti.

İngiltere Başbakanı, "Her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyuyorum. Bu özel ayda hepimizin şefkatinizden ve topluluk ruhunuzdan öğreneceğimiz çok şey var. İngiltere'de ve dünyadaki Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir ramazan diliyorum." ifadesini kullandı.

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Boris Johnson, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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