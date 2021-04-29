Kazada sürücü Salih B. ile araçtaki bir kişi yaralandı.

Park halindeki 51 KN 153 plakalı otomobil ise çarpmanın etkisiyle yan yatarak 34 BSU 316 plakalı otomobil ile 34 ABT 411 otomobile çarptı.

Aynı yerde haftada bir kaza Kim nasıl önlem alacak

Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu