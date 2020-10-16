Kovid-19 tedbirleri denetimi - HATAY - Son Dakika

Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu'nun vatandaşlara maske dağıtıması

Vali Tetikoğlu'nun vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması

Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu'nun açıklamaları Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Hatay

Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Atatürk Caddesi'ndeki denetimde maske, hijyen ve sosyal mesafeye ilişkin uyarılarda bulunup esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Tetikoğlu, gazetecilere, insanların artık Kovid-19 ile yaşamayı öğrendiğini ifade etti.

Türk milletinin birçok badireler atlattığını aktaran Tetikoğlu, "Bunu da aşacağımızı umuyorum çünkü milletimiz necip ve güçlü bir millet. Bu hafta okullarımızı da açtık. Şu anda geri dönüşleri aldığımızda okullarımızda herhangi bir sorun yok, veliler de bu durumdan çok memnun. Ümit ediyorum, artık bu belanın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben kamu sağlığını ilgilendiren bu mücadelede destek olan bütün halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.