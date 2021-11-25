Son dakika haber... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bir şüphelinin üst ve ikamet adresindeki aramada, 378 sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.