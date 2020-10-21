Son dakika haber | Ahırda şarap üretimine gözaltı
21.10.2020 11:44
Son dakika habere göre DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, ahırda 400 litre şarap üreten H.U. gözaltına alındı.
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, ahırda 400 litre şarap üreten H.U. gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tavas ilçesindeki ahırda şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu sabah Hırka Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ahır bölümünde şişe ve bidonlar içerisinde 400 litre şarap ele geçirildi.Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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