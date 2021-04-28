Son dakika haber | AK Parti, Torbalı seçimi için dava açtı - Son Dakika

Son dakika haber | AK Parti, Torbalı seçimi için dava açtı

28.04.2021 14:02
Son dakika haber | AK Parti, Torbalı seçimi için dava açtı, System.String[]

Son dakika haber: İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından gerçekleştirilen başkanlık seçiminde CHP'li meclis üyelerinin, kullandıkları oyları kimlikleriyle birlikte fotoğraf çektiklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Meclis üyelerin hür oy kullanmasının...

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından gerçekleştirilen başkanlık seçiminde CHP'li meclis üyelerinin, kullandıkları oyları kimlikleriyle birlikte fotoğraf çektiklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Meclis üyelerin hür oy kullanmasının önüne geçilmiştir. Bu halde demokratik bir oy kullanılması mümkün değildir" diyerek seçimin iptali için dava açtıklarını söyledi.

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından ilçede yeni belediye başkanının belirlenmesi için İzmir Valiliğinin çağrısıyla belediye meclis üyeleri dün bir araya gelmişti. Yapılan toplantılar sonrası CHP'nin başkan adayı Mithat Tekin olurken Cumhur İttifakı Grubu'nun adayı ise Özgür Erman Çağlar olmuştu. Üç turda yapılan oylamanın ilk iki turunda CHP fire verirken salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda seçimi CHP adayı Mithat Tekin kazanmış, Cumhur İttifakı Grubu adayı Özgür Erman Çağlar ise oy kullanılan kabinde oyların telefonla fotoğrafının çekildiğini iddia ederek seçimi mahkemeye taşıyacaklarını ifade etmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra, AK Parti İl Başkan Yarımcısı İsmail Çiftçioğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Torbalı Belediyesi Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar ve Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın katıldı.

Seçim öncesi AK Parti'nin aday çıkarması halinde 'siyasi ahlaksızlık' olacağı söylemlerine değinen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin geçmişte vefatlar sonrası aday çıkardığını söyleyerek, "Dün Torbalı'da bir belediye başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Bunun sebebi de rahmetli İsmail Uygur'un vefat etmesiydi. Bu süreçte Torbalı Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplanarak başkan seçmesi gerekti. Süreç başlar başlamaz spekülasyonlar ortada uçuşmaya başladı. Biz bu konuda süreçte hiç koşmadık ve açıklamada bulunmadık. Bir acı vardı ve bu sürecin geçmesini bekledik. Ancak ne yazık ki CHP'de 5-6 adayın ortaya çıkması, ardından Cumhur İttifakı'nın aday çıkartıp çıkartmayacağı konusunda spekülasyonların başlaması çok acı vericidir. 2004 yılında zamanın şartlarında rahmetli Ahmet Piriştina hayatını kaybetmiş ve bir karar alınmıştı. O süreçten bu yana AK Partili belediyelerde de yaşanan vefatlarda CHP'nin tutumu ne oldu? Bunu araştırdılar mı? Bu bilgiyi genel merkezlerinden alabilirler. Geçtiğimiz aylarda Muğla Ula'da AK Partili belediye başkanımız vefat etmiş ve burada CHP aday çıkarmıştır. AK Parti ve Cumhur İttifakı oralarda hiç spekülasyon yapmamıştır. Siyasi etikten ve ahlaktan bahsediliyor. Biz bunları dün gördük. Siyasi etik ve ahlak dün altüst oldu. Belediye meclis üyelerinin özgür iradelerine ipotek kondu. Torbalı'da dün yaşananlar tarihe kara leke olarak geçecektir. CHP zihniyeti tek parti döneminde açık oy gizli tasnif yönetimi kullanmıştı" dedi.

"Kimlikleri ile fotoğraf istendi"

Oy pusulalarının da bilgisayar çıktısı olmadığına dikkat çeken Sürekli, "Meclis üyelerinin iradeleri yok sayılarak baskılı bir seçim yapılmıştır. Dün seçim başlamadan önce grup başkanı olan ilçe başkanları ve adaylar bir araya gelerek belli konularda anlaşmalar yapmıştı. Torbalı'daki seçimin sağlıklı geçmesi açısından alınması gereken tüm önlemlerde konuşuldu ve karara bağlandı. Ancak CHP buna uymadı. Seçiminin sağlıklı gerçekleşmesi için oy pusulaları Menemen'de olduğu gibi bilgisayar çıktısı olması lazımdı. Aslında zaten seçim öncesi buna karar verilmişti. Seçimde de Cumhur İttifakı'nın 12, CHP'nin 18, Deva'nın da 1 meclis üyesi var. Birinci turda Cumhur İttifakı adayı 15, CHP adayı 16 oy aldı. Her şey bundan sonra başladı. Bütün usulsüzlükler, tehditler bundan sonra başladı. İlk önce ara istediler. Belediye meclislerinde seçimler aralıksız yapılır, Menemen'de de bu gündeme gelmişti. Sonrasında yapılan konuşmalarda ara verilmeme kararı verildi ancak sonra başka bir söylem bulunmuş. Meclis üyelerinden kimlikleri ile oy kullanıldığı sırada fotoğraf istenmiş" diye konuştu.

"Gizli oy ilkesi ihlal edilmiştir"

Fotoğraf taleplerinin duyulması sonrası AK Parti adına grup başkanvekillerinin itiraz ederek tutanaklara not düştüklerini belirten Sürekli, "Bu bilgiler gelince grup başkanvekilimiz söz olarak bu durumu bildirdi ve tutanaklara bunlar geçirildi. Burada cep telefonları toplanarak seçime devam edilmesi talep edildi. Meclis başkanı da gruplara söz verdi. Sonrası CHP sıraların söz alan Cevdet Sardık, 'Biz grup kararı aldık bu şekilde oy kullanacağız bunda bir mahsur yoktur' dedi. CHP Grup Başkanı da olayı fark edince, böyle bir grup kararı olmadığını söyledi. Fotoğraf çekme işlemleri bu süreçte de devam etmektedir. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili, üst düzey CHP'li ile konuşuyor, oradan talimatları alıyor ve 'fotoğraflı devam' diyor. Bununla ilgili dün akşamüstü UYAP üzerinden davamız açılmıştır. Yargı süratle karar verecektir. Gizli oy ilkesi ihlal edilmiştir. Gizli oy ile ilgili TBMM'de nasıl milletvekilleri iradesi korunuyorsa, belediye meclislerinde de bu amaçlanmaktadır. Meclis toplantısının hakkaniyet ile yönetmekle görevli divan kurul başkanının taraflı davrandığı görülmektedir. Oylama devam ederken, CHP meclis üyelerini yönlendiren söylemleri, seçimin sağlıklı ve üyelerin hür oy kullanmasının önüne geçilmiştir. Bu halde demokratik bir oy kullanılması mümkün değildir. Bu yapılan CHP'li meclis üyelerini mağdur etmiştir. Seçim sağlıklı yapılsaydı sonuç ne olursa olsun herkes saygı gösterildi. Bu tür eylemlerde seçimin bütün saygınlığına saygı düşürülmüştür. Bize CHP'nin tek parti dönemi seçimlerini hatırlatmıştır. CHP'nin yönetiminde seçim yapılsa bu seçimin hali nasıl olur diye kaygılanmamak mümkün değil" ifadeleri kullandı.

Sürekli, CHP'li meclis üyelerinin kimlikleri ve kullandıkları oyların fotoğraflarını attıkları konuşmaların görüntüsünü de gösterdi. - İZMİR

Son dakika haber | AK Parti, Torbalı seçimi için dava açtı
Son dakika haber | AK Parti, Torbalı seçimi için dava açtı

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail Uygur, AK Parti, Torbalı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | AK Parti, Torbalı seçimi için dava açtı - Son Dakika


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