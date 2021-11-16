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Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü

16.11.2021 17:32
Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın Serik ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı Mustafa G. (24) tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada Topçu, hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı Mustafa G. (24) tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada Topçu, hayatını kaybetti. Mustafa G. polis tarafından gözaltına alındı.

?Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Beyza Nur E. (21) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa G., pazar günü akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı. Mustafa G., Beyza Nur E.'yi dövüp, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan Beyza Nur E.'nin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa G., çocuğun başına tokat attı.

Dün, Mustafa G. ile Beyza Nur E., rahatsızlanan minik Eli Ada'yı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada Topçu, evine gönderildi. Bugün, saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden Beyza Nur E., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, minik bebeği Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan kontrolde, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Morga kaldırılan Elif Ada'nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi. Elif Ada Topçu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kızı Elif Ada'nın ölümünün ardından Beyza Nur E., polise giderek Mustafa G. hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mustafa G. gözaltına aldı.SUSMASI İÇİN KIZININ BAŞINA VURDUBeyza Nur E. polisteki ifadesinde, pazar günü Mustafa G.'nin, kendisini dövüp ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu sırada gürültüden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını anlattı. Beyza Nur E., Mustafa G.'nın susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi.Mustafa G. ise polisteki ifadesinde, olay günü minik Elif'in başını çarptığını öne sürdü.

Mustafa G., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü
Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü
Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü
Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü
Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü

Devlet Hastanesi, Elif Ada, Polis, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü - Son Dakika


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