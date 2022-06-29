Son dakika haberleri: KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu

29.06.2022 15:49

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun Küre, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun Küre, Azdavay ve

Pınarbaşı ilçelerinde incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Sinop'taki incelemelerinin ardından dün Kastamonu'ya gelen Karaismailoğlu, selden etkilenen ilçelerdeki ziyaret ve incelemelerine bugün de devam etti.

Karaismailoğlu'nun ilk durağı, Küre Belediyesi oldu. Belediye binasında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu'na, yöreye özgü el dokuması seccade hediye edildi.

İlçedeki yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Karaismailoğlu, Ağlı-Şenpazar-Cide yolundaki Kesme Kayrak 1-2-3-4 köprülerinde süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde kara yolları yapım şantiyesinde yetkililerle toplantı yapan Karaismailoğlu, daha sonra ilçeye geçerek aşırı yağmur sonucu taşan derenin çevresindeki çalışmaları inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Karaismailoğlu, Pınarbaşı ilçesinde de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek yakından ilgilendi.

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Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde incelemelerde bulundu Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde incelemelerde bulundu Son dakika ekonomi: SİNOP/KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Son dakika ekonomi: SİNOP/KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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