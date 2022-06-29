Bakan Karaismailoğlu, Pınarbaşı ilçesinde de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek yakından ilgilendi.

Sinop 'taki incelemelerinin ardından dün Kastamonu'ya gelen Karaismailoğlu, selden etkilenen ilçelerdeki ziyaret ve incelemelerine bugün de devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu - Son Dakika

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