Son dakika haber! Bartın'da gece boyu demokrasi nöbeti tutuldu - Son Dakika

Son dakika haber! Bartın'da gece boyu demokrasi nöbeti tutuldu

Son dakika güncel haberi... Bartın'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sabaha kadar demokrasi nöbeti tutuldu.

Bartın'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sabaha kadar demokrasi nöbeti tutuldu.

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Bartın'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu. Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen etkinliğe Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, "15 Temmuz ihaneti, bizi bu topraklardan yaşama irademizden vazgeçirmeye yönelik en kanlı, en son tertiptir. FETÖ'nün amacı vatanımızı işgal etmek, milletimizin azmini ortadan kaldırmak, gücünü kırmaktır. Bu ihanet bu milletin bu topraklarda bin yıldır karşılaştığı ihanetlerin en kalleşçesiydi. Allah'ın yardımı, milletimizin istiklaline ve istikbaline olan bağlılığı sayesinde başarısızlığa uğrayan darbe girişimi, benzer tüm niyetlerin de tarihin çöplüğüne atılmasına vesile oldu." dedi.


Protokol konuşmalarının da yapıldığı etkinlikte sancak koşusu da yapıldı. Koşunun ardından sancak sporcular tarafından Bartın Valisi Sinan Güner'e teslim edildi. Etkinlikte ayrıca Kur'anı kerim okundu, mehter takımı konseri yapıldı. Etkinlikte ayrıca 15 Temmuz kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - BARTIN

Sinan Güner, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bartın'da gece boyu demokrasi nöbeti tutuldu - Son Dakika
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