Berlin Büyükelçisi Aydın'dan camiye baskın düzenleyen Alman polisinin tutumuna eleştiri - Son Dakika

Berlin Büyükelçisi Aydın'dan camiye baskın düzenleyen Alman polisinin tutumuna eleştiri

23.10.2020 17:17

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Mevlana Camisi'ne 150 Alman polisinin sabah namazı vaktinde baskın düzenlemesine ilişkin, "İbadet yerlerinin kutsiyeti ihlal edilmiştir.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Mevlana Camisi'ne 150 Alman polisinin sabah namazı vaktinde baskın düzenlemesine ilişkin, "İbadet yerlerinin kutsiyeti ihlal edilmiştir. Buradaki cemaat de incinmiştir, yaralanmıştır ve haklı olarak ilgili makamlardan özür beklemektedir." dedi.

Büyükelçi Ali Kemal Aydın cuma namazı için Mevlana Camisi'ne gelerek cami derneği başkanı İdris Kahraman ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Aydın, cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin iki gün önce sabah namazı sırasında yaptığı baskının yanlış olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Camiye polis tarafından yapılan baskın doğru olmamıştır, yanlış olmuştur, hoş olmamıştır. İbadet yerlerinin kutsiyeti ihlal edilmiştir. Bu çirkin olayı Bakanlığımız da yaptığı açıklamayla kınadı. Bu tür bir baskının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Buradaki cemaat de incinmiştir, yaralanmıştır ve haklı olarak ilgili makamlardan özür beklemektedir."

Bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesini temenni eden Aydın, "Biz de bu olaydan duyduğumuz rahatsızlığı Alman makamları nezdinde dile getirdik. Konuyu araştıracaklarını ve döneceklerini söylediler. Bu aynı zamanda Alman makamları, Alman toplumunun bir kısmı 60 yıldır burada birlikte yaşadıkları Müslümanları ne kadar az tanıdıklarını, onların değerlerini yeri geldiğinde yok saydıklarını bir daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Almanya'daki 5 milyondan fazla Müslümanın bu ülkenin parçası olduğunu, büyük çoğunluğunun Alman vatandaşlığı bulunduğunu ve ülkenin refahına katkı sağladığını vurgulayarak, Müslüman toplumunun buna göre muamele görmeyi beklemesinin haklı bir beklenti olduğunu söyledi.

Berlin nüfusunun yüzde 10'undan fazlasının Müslüman olduğuna da işaret eden Aydın, 150 polisin arama köpekleri ve botlarla sabah namazı vaktinde camiye girmesinin mazur gösterilecek bir tarafı olmadığını dile getirdi.

Cami derneği yönetimi özür bekliyor

IGMG Berlin Bölge Başkanı Jurnal da polisin yaptığı menfur davranışı kabul etmediklerini belirterek, "Bu itibarsızlaştırma hareketini kınıyoruz." dedi.

Mevlana Cami Derneği Başkanı İdris Kahraman da "Böyle bir üzücü olayın yaşanmasına müteakiben bizim yanımızda olmanız, mazlumun yanında olmanız bizi ziyadesiyle memnun etti. Ana vatanımızdan, memleketimizden Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerinden Cumhurbaşkanlığından, onu takip eden diğer silsileye kadar herkes yanımızda olduklarını ifade ettiler." dedi.

Olayın Alman kamuoyunda çarpıldığını vurgulayan Kahraman, "Olduğu gibi lanse edilmiş olsa hatamız varsa boynumuz kıldan ince. Bizler elbette takip edileceğiz, sorgulanacağız. Buna asla itirazımız yok. Lakin haksız bir şekilde, bizimle bir satır yazı aracığıyla irtibata geçmeden bize bayan etmeden orantısız bir şekilde eş zamanlı hem evleri hem mabetleri hem iş yerlerini basmalarını nefretle kınıyoruz. Bizden özür dilenmesi ve hakkın hak sahibine teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü sabah namazında camiye baskın yapılmıştı

Berlin Başsavcılığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zarar gören küçük işletmelere yapılan maddi yardımın haksız yere alındığı gerekçesiyle 5 işletmede ve bir camide arama yapma kararı almıştı.

Çarşamba günü Mevlana Camisi'nde yapılan aramalar sırasında polislerin üzerinde namaz kılınan halılara botlarla basmasına cami yönetimi ve Müslümanlar tepki göstermişti.

Berlin Büyükelçisi Aydın'dan camiye baskın düzenleyen Alman polisinin tutumuna eleştiri
Berlin Büyükelçisi Aydın'dan camiye baskın düzenleyen Alman polisinin tutumuna eleştiri
Berlin Büyükelçisi Aydın'dan camiye baskın düzenleyen Alman polisinin tutumuna eleştiri
Berlin Büyükelçisi Aydın'dan camiye baskın düzenleyen Alman polisinin tutumuna eleştiri

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berlin Büyükelçisi Aydın'dan camiye baskın düzenleyen Alman polisinin tutumuna eleştiri - Son Dakika

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