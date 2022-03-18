Son dakika haber: BİNGÖL'DE 72 YAŞINDAKİ HASTA PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kardan yolu kapanan Ortaköy'de rahatsızlanan 72 yaşındaki Ali Kemal Uysal, sağlık ve UMKE ekiplerince 4 saat süren çalışma sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Ortaköy yolu kardan ulaşıma kapandı. Köyde şiddetli karın ağrısı çeken Ali Kemal Uysal'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete geçen karla mücadele, sağlık ve UMKE ekipleri, hastaya ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından köye oluşan sağlık ekipleri Uysal'a evinde yaptıkları ilk müdahalenin sonra güvenli bölgede bekletilen paletli ambulansa ulaştırıldı. Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan Uysal'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.