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Son dakika haber: DONJI VAKUF - Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber: DONJI VAKUF - Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı

26.06.2021 20:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te bu yıl 511'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için yarınki merkezi programa katılacak 250 atlı, Donji Vakuf şehrinde coşkuyla karşılandı.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te bu yıl 511'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için yarınki merkezi programa katılacak 250 atlı, Donji Vakuf şehrinde coşkuyla karşılandı.

Ülkenin farklı şehirlerinden yarın merkezi programın yapılacağı Prusac kasabasına doğru yola çıkan atlı süvariler için Donji Vakuf'ta geleneksel geçit töreni düzenlendi.

Donji Vakuf halkı, geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla şehir merkezinden geçen atlılara ve Türkiye'den gelen mehter takımına yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl içeriği azaltılan etkinliğe, Türkiye'den de çok sayıda kişi katıldı.

Geçit töreni yapılan ana caddenin her iki tarafını dolduran halk, farklı şehirlerden gelen atlılara alkışlarıyla destek oldu.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, geleneksel olarak Ayvaz Dede Şenlikleri sancağını Karaula İmamı Merzuk Grabus'a teslim etti.

Ayvaz Dede Şenlikleri Organizasyon Komitesinin başkanlığını da yürüten Adilovic, burada yaptığı konuşmada, şenliğin 511'inci kez düzenlendiğini anımsatarak, "Boşnakların yaklaşık 550 yıldır düzenlediği bu şenlik, Bosna Hersek halkının inancına, kültürüne, maneviyatına, kimliğine, milletine ve vatanına duyduğu sevginin bir işaretidir." diye konuştu.

Mehter takımının bu yılki şenliğe katılmasını güzel bir sürpriz olarak nitelendiren Adilovic, yarınki merkezi programa da Türkiye'den çok sayıda belediye başkanının iştirak edeceğini belirtti.

Şenliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Boşnaklar için büyük önem taşıyan bu etkinliğe, 2008 yılından beri hem İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde hem de Bursa Belediye Başkanı olarak dönem dönem gelmeye çalıştığını söyledi.

Aktaş, "Spor salonu yapımı, şehitliğin restorasyonu, yine ahududu projesi gibi farklı projelerin uygulanmasıyla hem belediyemiz hem de hayırseverlerin imkanlarıyla buralara destek ve katkıda bulunuyoruz." dedi.

Donji Vakuf'un nüfusunun normal şartlarda 15-20 bin civarında olduğunu anımsatan Aktaş, "Binlerce insanın burada bir araya gelerek, bu güzel etkinlikte dua edeceğini, el açacağını da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Aktaş, projelendirilmesi yerel makamlarca, finansmanı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bursa Mescidi'ne de değinerek, söz konusu mescidin açılışının yarın yapılacağını ifade etti.

Balkan coğrafyasının, özellikle Bosna Hersek'in Türkiye için büyük önem taşıdığını hatırlatan Aktaş, "Ecdadımızın izlerinin en çok olduğu yerlerde, buralarda olmak bizim için şeref ve onurdur." ifadelerini kullandı.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da İslam'a geçti.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'de yasaklanan şenlikler 1990'da yeniden düzenlenmeye başlandı.

Son dakika haber: DONJI VAKUF - Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı
Son dakika haber: DONJI VAKUF - Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı
Son dakika haber: DONJI VAKUF - Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı
Son dakika haber: DONJI VAKUF - Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı

Türkiye, İslam, Bursa, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DONJI VAKUF - Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı - Son Dakika


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