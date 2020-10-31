Son dakika! Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 21 ölü, 804 yaralı (13) - Son Dakika

8 BİNADA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AFAD, İzmir depreminde süren arama kurtarma faliyetleri ile ilgili son bilgileri paylaştı. Saat 03.00 itibariyle yaşanan son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 27'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 296 artçı sarsıntı yaşandı. 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 kişi yaralandı. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmalar tamamlanıken; kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor.

Haber: ANKARA,