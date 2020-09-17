Son dakika haber... Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı

Son dakika gündem haberine göre Mersin'de, 1890 yılında Japonya'nın Kushimato şehri Oshima adası açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 587 denizci için anma töreni düzenledi.

Son dakika haber... Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı, System.String[]

Mersin'de, 1890 yılında Japonya'nın Kushimato şehri Oshima adası açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 587 denizci için anma töreni düzenledi. Törende Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Japonya Askeri Ataşesi Deniz Albay Ryo Kuma tarafından denize çelenk atıldı. Ayrıca törene katılan diğer katılımcılarda denize karanfil attı.

16 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı'ndan ayrıldıktan sonra Kushimoto açıklarında fırtınaya yakalanarak kayalıklara çarpıp batan Ertuğrul Firkateyninde şehit olan Türk denizciler için Atatürk Parkı içerisindeki Refah Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Japonya Askeri Ataşesi Deniz Albay Ryo Kuma, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile askeri erkan katıldı. Tören, Tuğamiral Fuat Gedik ile Albay Ryo Kuma'nın Refah Şehitleri Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşlinde Japonya Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

"Dostluğumuz sonsuza dek sürecektir"

Törende konuşan Japonya Askeri Ataşesi Albay Ryo Kuma, Ertuğrul fırkateyninde şehit olan 587 askeri anmak, en derin taziyelerini sunmak için Mersin'de olduğunu söyledi. Bu olayı unutmalarının mümkün olmadığını kaydeden Kuma, "Bu unutulmaz yılda bugün dostluğu ve iyi niyeti teşvik için Mersin'i ziyaret etmesi planlanan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin eğitim filosunun küresel bir tehdit olan korona virüs nedeniyle ziyaretini ertelemek zorunda kalması çok üzücü olmuştur. Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti'nin arasındaki dostluğun mihenk taşı haline gelen bu acı veren kazanın olağanüstü dostluğumuzun başlangıcı olmasının 130'üncu yıl dönümünde, şehitlerimizin ruhları için ve bu büyük üzüntüyü derin bir bağa dönüştüren Oshima köylülerinin şefkatli ruhu içinde dua ediyorum. İnanıyorum ki şehitlerimizin canıyla, halkımızın gayretiyle oluşturulan dostluğumuz sonsuza dek sürecektir. Anma töreninde emeği geçen Türk donanmasına ve Mersin şehrine saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Türk milleti tarih boyunca hep hür yaşamıştır"

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Üsteğmen İmran İpek ise Türk milletinin tarih boyunca hep hür yaşadığını, esaret altında olmaktansa ölmeyi tercih ettiğini söyledi. Türk milletini farklı ve güçlü kılan, atalarının kendisine mirası olan bu özelliği olduğuna vurgu yapan İpek, "Bugün bayrağımızın göklerde dalgalandırabiliyor, bu topraklar üzerinde hür olarak yaşayabiliyor, bağımsız, demokratik, laik ve güçlü bir Türkiye olgusunun tüm dünyaya kabul ettirebiliyorsak, tarihi hırs ve emeller ile günümüzde dahi ulusumuzu ve vatanımızı bölmek arzusunda olan güç odaklarının tüm gayretlerine rağmen Türk milleti olarak her geçen gün daha da büyüyor ve güçlenebiliyorsak, bunu vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve fedakar gazilerimize borçlu olduğumuz, asla unutulmamalıdır. Türk fırkateyni Ertuğrul bundan 130 yıl önce kendisine verilen görev gereğine Japonya'ya intikal esnasında vakayama eyaletinin Kuşimoto kasabası açıklarda dümen arızası ve fırtına sonucu 16 Eylül 1890 tarihinde Oşima adasındaki kayalıklara çarparak batmıştır. Bu olayda ne yazık ki 538 denizcimiz şehit olmuş ve 69 denizcimiz ise Oşima halkı tarafından kurtarılmış ve itina ile himaye edilmiştir" diye konuştu.

"Görevimiz korkmadan, yılmadan ve azizle çalışmaktır"

Denizciler anısına Japonya İmparatoru tarafından 3 Haziran 1937 yılında bir anıt yaptırıldığını belirten İpek, "Bu sayede dostluğumuz ölümsüzleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren 2 ülkenin vatandaşlarının katılım ile kahraman şehitlerimize anma töreni icra edilmektedir. Şu anda tören yapılan, Japonya'da Ertuğrul şehitleri anıtının bire bir aynısı olan Refat Şehitleri Anıtı zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı önderliğinde 1972 yılında yaptırılmıştır. Bugün şanlı bayrağımızın altında, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi şükranla anmak, aziz ruhları önünde saygıyla eğilmek, en az onlar kadar bu vatan uğruna canımızı feda edebilme azim ve kararlılığına sahip olduğumuz göstermek için toplandık. Sahip olduğumuz bu yüksek ruh ile milletimizi ve devletimizi yüceltme gayretlerimize, her zaman olduğu gibi, ulu önder Atatürk'ün ilke ve inkılapları, düşünce sistemi rehberlik edecektir. Görevimiz korkmadan, yılmadan ve azizle çalışmak, sizlerden devraldığımız bu kutsal nöbette gerektiğinde vatan uğruna gözünü kırpmadan ölmeyi bilmek ve hatıralarınızı layık olduğunuz şekilde yaşatmaktır. Canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde eğiliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuğamiral Gedik ile Albay Kuma, Refah Şehitleri Anıtı anı defterini imzaladı. Ardından Gedik ile Kuma, denize çelenk attılar. Ayrıca törene katılan diğer katılımcılarda denize karanfil attı. - MERSİN

Japonya, Mersin, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı - Son Dakika

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