Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti

Bir son dakika haberine göre Galatasaray'da yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katarken, kasasından sadece 675 bin Euro çıktı.

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