Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti

Bir son dakika haberine göre Galatasaray'da yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katarken, kasasından sadece 675 bin Euro çıktı.

Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti, System.String[]

Galatasaray'da yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katarken, kasasından sadece 675 bin Euro çıktı.

Galatasaray 2020-2021 sezonu yaz transfer tescil döneminin ilk günlerini hareketli geçirirken, sonlara doğru sessizliğini korudu. Sarı-kırmızılılar bu dönemde kadrosuna 7 futbolcu kattı.

7 futbolcu geldi, kasadan 675 bin Euro çıktı

Galatasaray sezonun ilk transferini eski futbolcusu Arda Turan'ı alarak yaptı. Turan'ın ardından sırayla Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo'yu transfer etti. Bu futbolculardan Etebo kiralık olarak takıma dahil oldu. 7 futbolcudan da sadece Nijeryalı futbolcunun kulübü Stoke City'e 675 bin Euro kiralama bedeli verdi.

Sarı-kırmızılılarda Kaptan Selçuk İnan profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Selçuk daha sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibine antrenör olarak katıldı. Sözleşmeleri sona eren Yuto Nagatomo ve Mariano ile uzatılmadı ve takımdan ayrıldılar. Adem Büyük, Maicon, Ahmet Çalık ve Celil Yüksel ise bonservisi ile takımdan gitti. Genç futbolcular Yunus Akgün, Atalay Babacan, Süleyman Luş, Erkan Süer, Berk Balaban, Gökay Güney, Abdussamed Karnucu ve Ferhan Evren da kiralık olarak gitti.

Galatasaray'ın giden futbolculardan elde ettiği gelir şöyle:

Adem Büyük: 2 milyon 10 bin TL

Ahmet Çalık: 1 milyon 100 bin TL

Maicon: 1 milyon 430 bin Euro

Celil Yüksel: 900 bin TL

Jimmy Durmaz: 2 milyon 647 bin TL (Kiralık)

Galatasaray'da yaz transfer döneminde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Gelenler: Arda Turan (Barcelona), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Emre Kılınç (Sivasspor), Fatih Öztürk (Kasımpaşa),

Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Kerem Aktürkoğlu (24 Erzincanspor), Oghenekaro Etebo (Stoke City)

Gidenler: Selçuk İnan (Kariyer sonu), Yuto Nagatomo (Marsilya), Mariano (Atletico Mineiro), Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Maicon (El-Nassr), Ahmet Çalık (Konyaspor), Celil Yüksel (Adanaspor), Mario Lemina (Kiralık sözleşmesi bitti), Jean Michael Seri (Kiralık sözleşmesi bitti), Florin Andone (Kiralık sözleşmesi bitti), Jimmy Durmaz ( Fatih Karagümrük'a kiralık gitti), Henry Onyekuru (Kiralık sözleşmesi bitti), Yunus Akgün ( Adana Demirspor'a kiralık gitti), Atalay Babacan (Adanaspor'a kiralık gitti), Berk Balaban ( Ankaraspor'a kiralık gitti), Süleyman Luş ( Şanlıurfaspor'a kiralık gitti), Erkan Süer (Şanlıurfaspor'a kiralık gitti), Abdussamed Karnucu (Tarsun İdmanyurdu'na kiralık gitti), Gökay Güney (Bandırmaspor'a kiralık gitti), Ferhan Evren (Afyonspor'a kiralık gitti)

(Oğuzhan Ort/İHA)

Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti
Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti
Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti
Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti
Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti
Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti
Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Galatasaray 7 futbolcu transfer etti - Son Dakika Spor

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