Son dakika haber: Gürpınar Belediyesi okulları yüz yüze eğitime hazırlıyor - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ders başı yapılacak 47 okul ile bunlara bağlı pansiyonlarda dezenfekte çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Pandemi sürecinde virüsün yayılımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için çaba gösterdiklerini belirten Tanış, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamda ders başı yapabilmeleri için 30 okulumuzda boya çalışması yaptık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde 13 okulumuzun eksiklerini onardık. 21 Eylül'de başlanılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi gerekli bütün önlemleri alarak dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu anlamda da tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."