Son dakika haber: İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada
31.10.2020 11:10
Son dakika haberi: BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki, Yalıntaş kavşağında meydana geldi. Yalıntaş Mahallesi'ne doğru giden S.K. yönetimindeki 16 EBJ 01 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 SF 083 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada S.K. yaralanırken, iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- Bursa
Son Dakika Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı 5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500'er liradan satışa sunuldu Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti