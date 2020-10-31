Son dakika haber: İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada - Son Dakika

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki, Yalıntaş kavşağında meydana geldi. Yalıntaş Mahallesi'ne doğru giden S.K. yönetimindeki 16 EBJ 01 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 SF 083 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada S.K. yaralanırken, iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa