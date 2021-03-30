Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada - Son Dakika

Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada

30.03.2021 10:46
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada, System.String[]

Son dakika haberi: ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, kazıların 150'nci yılında, 'Tenedos'tan Bozcaada'ya' isimli bir kitap kaleme aldı.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, kazıların 150'nci yılında, 'Tenedos'tan Bozcaada'ya' isimli bir kitap kaleme aldı. Kitabında, Troya ile Bozcaada arasındaki 5 bin yıllık ilişkiyi anlatan Aslan, Troya Savaşı'nın kilit noktasının Bozcaada olduğunu belirterek,  "Akhalılar,

gemilerini Bozcaada'nın, yani Tenedos'un arkasına saklayarak, o ünlü Troya Atı hilesini gerçekleştiriyorlar ve böylelikle de Troya Savaşı'nın sonu geliyor" dedi.

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, farklı mimarideki eski Türk ve Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tatil için tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada'yı, 'Tenedos'tan Bozcaada'ya' isimli kitabında anlattı.

Troya resmi kazılarının 150'nci yılı olduğunu belirten Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Bu yıl Troya ile ilgili yayınlar, sergiler ve etkinlikler planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de, Bozcaada-Troya ilişkilerini anlatan 'Tenedos'tan Bozcaada'ya' isimli kitaptır. Bu kitapta özellikle Bozcaada'nın 5 bin yıllık tarihini ele alıyoruz. Homeros destanlarındaki önemini açıklıyoruz. Troya dünyanın en ünlü kenti, Bozcaada dünyanın en ünlü adası. Çünkü Troya Savaşı mitolojisinde, Bozcaada'nın yeri ve oynadığı rol çok büyük. Bu konuları yayınımızda anlattık. Bozcaada'ya gelenlere, Bozcaada'da yaşayanlara bu kitapla nasıl bir yerde yaşadıklarını anlatmak istiyoruz. Bütün destanlarda ve diğer anlatımlarda Ada'nın çok büyük bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz.  Yani çok fazla yapılaşmak yok. Ada'nın yapısı değişmemiş. Zaten küçük bir ada. Asıl önemli değişiklik bana göre Ada'nın nüfusu, yaşayan insanların sayısı, 5 bin yıllık süreçte bana göre en büyük değişiklik bu" dedi.

Bozcaada'daki bağcılığa da değinen Prof. Dr. Rüstem Aslan, "5 bin yıllık bu süre içinde pek çok tarım ürünleri var. Ama özellikle bağcılık çok önemli ve bütün gezginler, seyyahlar anılarında bunun üzerinde duruyorlar. Gerçekten güneş ve rüzgar, bu iki önemli coğrafik özellik bağcılığı çok özel bir konuma getiriyor. Bozcaada'nın özellikle kültür turizminde ön plana çıkması, kültürel anlamda anakaraya bağlanması gerekiyor. Troya Müzesi, Troya Tarihi Milli Parkı ve Troya Ören Yeri'yle olan ilişkisinin bundan sonraki süreçte çok çok daha ön plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Troya mitolojisine ve Troya savaşı mitolojisine baktıklarında Bozcaada'nın kilit bir noktada yer aldığını da kaydeden Aslan, şunları söyledi:

"Troya'yı bulmak için yola çıkan araştırmacıların çıkış noktalarından biri de Bozcaada, yani Homeros destanlarındaki ismiyle Tenedos ve hemen onun karşısındaki Troya'nın limanı olduğu kabul edilen ve Korfmann'ın kazılarından da bildiğimiz Beşik Koyu. Önemli bir liman olduğu ve Akha'lıların limanı olduğu konusunda artık şüphe yok. Yine mitolojiye göre, Troya Savaşı'nın başlaması ve bitmesinde Bozcaada önemli bir kilit noktasıdır. Akhalılar, gemilerini Bozcaada'nın, yani Tenedos'un arkasına saklayarak, o ünlü Troya Atı hilesini gerçekleştiriyorlar ve böylelikle de Troya Savaşı'nın sonu geliyor. Kitapta bunu anlatmaya çalıştık. Çanakkale Boğazı'nda gemi ticaretinde günümüzde de çok önemli bir noktadır. Bozcaada da aslında Çanakkale Boğazı'na girmeden önceki son istasyon. Çanakkale Boğazı'nda rüzgar ve akıntılar, özellikle de rüzgar çok çok ön planda. O uygun rüzgarı bazen haftalarca, bazen aylarca gemilerin beklediğini biliyoruz. Bazı günler onlarca ticaret gemisinin günümüzde de Bozcaada'nın arkasında beklediğini görüyoruz. Ticari anlamda Akdeniz'deki deniz ticaretinin bir kaç kilit noktası var. 5 bin yıllık Troya ticaretinin en önemlilerinden bir tanesi Bozcaada'dır."

Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada
Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada

Onsekiz Mart Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kazı Başkanı Aslan: Troya Savaşı'nın kilit noktası Bozcaada - Son Dakika


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